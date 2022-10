Walter Casagrande Jr. - Foto: Reprodução/Flow Sport Club

Publicado 15/10/2022 18:36



Após alguns meses de andamento na Justiça, o comentarista Walter Casagrande venceu a ação movida contra Jovair Arantes, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-GO, que chamou o ex-jogador de 'viciado em drogas' e 'imbecil'.

De acordo com o site 'Notícias da TV', o comentarista esportivo, que deixou recentemente a Rede Globo após mais de duas décadas, devera´receber uma indenização de cerca R$ 14,7 mil do dirigente do clube goiano pelo caso ocorrido em 2021.

"Vou falar de um dos que fizeram as críticas, o Casagrande. Se perguntassem se buscar cocaína no Paraguai era bom, ele falaria que é, porque ele é viciado em droga e não está acostumado com preparo físico, com respeitar vidas, com preservar vidas. Os que estão fazendo essa tempestade em copo d'água são uns imbecis politicamente corretos", afirmou Jovair na ocasião.

Além de exercer o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo no Atlético-GO, Jovair Arantes é um conhecido político de Goiânia e atual deputado federal eleito pelo estado, em seu sexto mandato consecutivo. Além disso, Jovair também é um dos fundadores do PSDB no estado, e atualmente integra o partido MDB.