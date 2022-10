Goleiro Bruno publica vídeo em apoio ao candidato à reeleição da presidência Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2022 16:12 | Atualizado 15/10/2022 16:18

Rio - Ex-goleiro do Flamengo e condenado pela morte de Eliza Samúdio, em 2010, Bruno Souza reforçou seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, ele já havia declarado seu voto, e neste sábado publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que contribuirá para a campanha do candidato do PL. Vestido de vermelho como ironia, o atleta ainda se mostrou contra ao candidato Lula, do PT. O segundo turno das eleições acontecerá no dia 30 de outubro.

"Faz o "L" aí. O "L" de ladrão. [...] Muita gente gostaria que eu ficasse de vermelho, eu estou de vermelho. Mas, se enganaram. [...] Sabe por quê eu não voto no PT? Porque os números comprovados estão aqui", disse e mostrou um quadro com números direcionados à operação Lava Jato e ao escândalo do Mensalão. "Lula, sabe qual é a diferença entre você e eu? Entre o bandido e o criminoso. O bandido, que é você, vive do crime. E eu não vivo do crime. Eu saí há três anos da cadeia e continuo lutando, de forma honesta, para sustentar minha família. E é por esse motivo que eu voto no Bolsonaro. São por números e exemplos. E você, Lula, não é exemplo para ninguém", concluiu Bruno.

Recentemente, o filho do goleiro e de Eliza Samúdio, de 12 anos, processou o pai pelo não pagamento de pensão alimentícia. O garoto está sendo representando pela avó materna na 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Conforme diz reportagem do "Notícias de TV", o caso faz parte das tentativas do menino e de sua avó de terem compensações financeiras vindas de Bruno Souza após ele ter sido condenado pelo assassinato de Eliza.

Assista ao vídeo: