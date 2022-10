Mbappé estaria insatisfeito no PSG - AFP

Publicado 15/10/2022 13:48 | Atualizado 15/10/2022 15:25

Com o novo drama e mais um capítulo da novela envolvendo Mbappé, o PSG parece que já montou um plano B para se preparar caso perca o atacante francês. A ideia é investir na contratação do argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão. A informação é do "Gazzetta dello Sport".

A contratação, no entanto, é condicional. Como os rumores circulam nos últimos dias, Mbappé estaria insatisfeito com promessas não cumpridas pela diretoria parisiense e busca deixar o clube francês já em Janeiro. Caso isso ocorra, Lautaro é visto como substituto ideal para a equipe.

O trunfo para uma possível contratação de Martinez teria relação direta com Lionel Messi. Grandes amigos e companheiros dentro e fora de campo, a chegada de Lautaro poderia até mesmo rechaçar um possível retorno do camisa 10 ao Barcelona no fim da temporada.

A operação, no entanto, não é considerada simples. Para tirar Lautaro Martinez da Inter de Milão seria necessário um grande investimento por parte do PSG. Especula-se que o valor do atacante argentino beire 100 milhões de euros.