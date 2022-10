Mason Greenwood, atleta do Manchester United - Getty Images

Publicado 15/10/2022 12:34

O jogador Mason Greenwood voltou a ter problemas com a justiça britânica nesta semana. O atleta do Manchester United, que já responde em liberdade condicional por suspeita de estupro e agressão contra mulher, foi novamente detido por violar as condições da fiança que o deixou soltou. A informação é da "BBC".

Em comunicado oficial divulgado à imprensa, a Polícia de Manchester confirmou a prisão de Greenwood, ocorrida no início deste sábado (15), por conta da violação das condições estabelecidas no momento de sua fiança. As investigações sobre o caso seguem em curso.

O caso veio à tona quando sua ex-namorada usou as redes sociais para divulgar fotos e vídeos, acusando o jogador de 21 anos de estupro e agressões frequentes. Mason teve seu contrato suspenso com o Manchester United e perdeu diversos patrocinadores, como a Nike.

Greenwood não entra em campo desde o dia 22 de janeiro e chegou a ficar três dias detido em Manchester, mas acabou entrando em acordo para o pagamento da fiança.