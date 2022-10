Zada é o gerente geral de futebol no Volta Redonda - André Moreira/VRFC

Publicado 15/10/2022 07:00

A temporada de 2022 do Volta Redonda ficará marcada na história do clube por diversos motivos. Primeiro, o tradicional clube carioca acabou sendo surpreendentemente rebaixado no Campeonato Carioca e resolveu mudar tudo com o carro em movimento. E deu certo. O "Voltaço" acabou sendo campeão da segunda divisão, se classificou para o mata-mata da Série C e, neste sábado, enfrenta a segunda partida da final da Copa Rio contra a Portuguesa.

A trajetória também quebrou um recorde interno no clube da Cidade do Aço. Pela primeira vez em sua história, o Volta Redonda terminará uma temporada com mais de 60 jogos, totalizando 62 partidas quando a temporada chegar ao fim após a disputa de cinco competições. Considerando a logística para um time de menor investimento, principalmente com a diferença de locais que o clube precisou percorrer, torna-se um fato realmente relevante.

Um dos responsáveis pela reviravolta na temporada é o ex-jogador Zada, gerente geral do Volta Redonda. O homem forte do setor no clube analisou toda a trajetória da temporada e detalhou o processo da troca do planejamento esportivo após o rebaixamento no estadual.

"Essa temporada está sendo marcada por fortes emoções. Desde o início quando amargamos a descida de divisão no estadual, até chegarmos na final da Copa Rio após uma temporada com mais ou menos 60 jogos. Tivemos que rever os nossos erros o que nos levou a cair no estadual. Foi necessário nos reunir e fazer uma análise individual de todos os setores. Acredito que reconhecer os nossos erros e reconstruir a temporada com ela em andamento foi uma tarefa difícil, um verdadeiro desafio. E olhar hoje as nossas metas sendo cumpridas, sendo campeão do Carioca A2, 4° colocado geral na Série C com classificação para o quandrugular final para disputar o acesso da Série B e ser finalista da Copa Rio. Isso é realmente gratificante", afirmou Zada.

O sucesso da reviravolta do Volta Redonda começou indiscutivelmente após garantir o retorno para a primeira divisão do Campeonato Carioca, coroado com uma grande campanha. Zada creditou o comprometimento de todos no clube, do presidente às cozinheiras, e confessou que retornar à elite do futebol carioca era tratado como uma obrigação natural ao Voltaço.

"(O acesso foi realizado) realizado por constatar o comprometimento de todos. Eu acreditava muito nesse retorno e exatamente da forma como aconteceu: o desempenho em campo vitorioso e respeitando os adversários, sempre com muita dedicação e empenho de todos envolvidos no clube, do presidente às nossas cozinheiras. No meu pensamento, tínhamos sim uma obrigação natural de retornar já que o Voltaço é uma das referências do Rio. Então, acordamos hoje e ver que valeram a pena os sacrifícios entre viagens, cansaço de estar disputando duas competições ao mesmo tempo, ficar longe da família e até saiur de uma partida e ir direto para outra", explicou.

Depois de uma longa temporada, chegou a hora do Volta Redonda disputar seu último jogo neste sábado (15). Depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 1, o Voltaço chega ao jogo decisivo, fora de casa, para enfrentar a Portuguesa-RJ na final da Copa Rio. Zada analisa a partida como 'dificílima', elogiando a equipe adversária, mas ressaltando a preparação para garantir o último título da temporada.

"Será um jogo dificílimo. A Portuguesa tem uma excelente equipe e é sempre difícil enfrentá-los, principalmente quando jogam no Luso Brasileiro. Mas estamos bem preparados e descansados. Muito focados para trazer este título para Volta Redonda. Mesmo com a vaga garantida para a Copa do Brasil do ano que vem, nós queremos este título sim. Jogaremos com muito respeito, mas sendo Volta Redonda e impondo nosso estilo", encerrou.