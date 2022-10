Camisa recém-lançada pela Umbro tem semelhanças gráficas com a do Brasil em 1994 - Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:51

Vai render processo. A CBF vai processar judicialmente a Umbro após a fornecedora de material esportivo ter lançado uma camisa inspirada na da seleção brasileira tetracampeã do mundo. O título foi em 1994, mas desde 1995 é a Nike quem produtos o enxoval da entidade.



Segundo o site "Máquina do Esporte" publicou e o LANCE! confirmou, a confederação brasileira alega "uso indevido de uma propriedade". O caso ainda deverá render.

A Umbro lançou a coleção The Nations Collection 2022 na semana passada, com modelos inspirados nas de seleções históricas do futebol. No caso brasileiro, há semelhanças gráficas entre a camisa desenhada em 1994 e a atual.