Pedrinho, comentarista do Grupo Globo - Reprodução

Pedrinho, comentarista do Grupo GloboReprodução

Publicado 14/10/2022 17:34

Rio - Pedrinho voltou a falar sobre sua luta contra depressão. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ídolo do Vasco contou que, na época em que ainda jogava e enfrentou a doença, chegou a torcer para ser assaltado e "ver se morria".

"A depressão fez por muitos momentos eu não querer mais viver. Não tentei tirar a minha vida, mas eu não tinha mais vontade de viver. Às vezes, eu ia para o treino, eu tinha um carro importado, eu abria o vidro e colocava o braço para fora com o relógio para ver se eu era assaltado para acontecer alguma coisa para ver se eu morria. Eu não tinha mais vontade. Foi um nível muito difícil", contou o comentarista da TV Globo.

Com uma carreira marcada por muitas lesões, que o fizeram perder chances na seleção brasileira, Pedrinho afirmou que nada foi mais difícil do que enfrentar a depressão.

"Se você me perguntar, se tivesse que escolher, as cinco lesões no joelho e não ir para a seleção, ficar fora de uma Copa, das Olimpíadas ou ter a depressão? Eu prefiro ficar fora da Copa, ter cinco lesões e não ter a depressão", concluiu.