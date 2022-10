Publicado 15/10/2022 22:36

Rio - Com um time recheado de jovens, a equipe alternativa do Flamengo voltou a vencer no Brasileiro. Ainda na primeira etapa, Everton Cebolinha foi o autor do gol único da partida. A vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG e o adiamento da partida do Corinthians contra o Goiás, em Goiânia, fizeram o Rubro-Negro pular para a terceira colocação na Série A.

Na próxima quarta-feira, o Flamengo recebe o Corinthians no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Como o primeiro jogo terminou empatado não há qualquer vantagem. A equipe que vencer será a campeã. O Atlético-MG só volta a jogar no próximo dia 24 contra o Fortaleza, no Castelão, pela Série A. Pelo Brasileiro, o Rubro-Negro voltará aos gramados no próximo sábado contra o América-MG, em Belo Horizonte.

O primeiro tempo entre Flamengo e Atlético-MG foi morno com bastante equilíbrio. Os donos da casa começaram melhor, depois oscilaram permitindo um período de domínio dos mineiros e posteriormente terminaram a etapa em alta. O gol da vitória dos cariocas saiu em um lance bastante incomum.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabrício Bruno levantou bola para a área, a defesa do Atlético-MG parou, Everton Cebolinha ganhou a disputa com Guga e cabeceou para o fundo das redes. Everson saiu mal do gol, não conseguiu fazer a defesa e o Flamengo saiu na frente. O Flamengo teve outras boas oportunidades na primeira etapa com Victor Hugo e Everton Cebolinha. Já o Atlético-MG respondeu com o Hulk, mas o placar foi para o intervalo com vantagem mínima dos cariocas.

Em busca de uma reação, o Atlético-MG voltou para o segundo tempo com uma postura mais agressiva. Com isso, o goleiro do Flamengo, Santos apareceu para salvar os cariocas. Aos 11 minutos, ele fez um verdadeiro milagre após finalização cara a cara de Nacho Fernández. Quatro minutos depois, outra vez Santos fez uma grande defesa após cabeçada de Ademir.

Com o tempo, o Flamengo conseguiu reduzir o ímpeto do clube mineiro e respirou um pouco mais. Dorival colocou Matheuzão em campo para tentar dar um novo gás ofensivo. O centroavante teve até uma oportunidade, após boa jogada de Victor Hugo, mas foi só. O resultado foi mantido e o três pontos garantidos pela equipe alternativa.