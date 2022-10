Richarlison sente lesão e desaba - AFP

Publicado 15/10/2022 19:00

Rio - Lesionado na vitória do Tottenham sobre o Everton, o atacante Richarlison fez um desabafo neste sábado na Inglaterra. Em entrevista à ESPN, o jogador afirmou que tem receio que a contusão possa o tirar da Copa do Mundo que irá começar no próximo mês no Catar.

"É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton", disse.

Richarlison, de 25 anos, sofreu um desconforto muscular na panturrilha esquerda. O jogador deixou a partida de muletas e bastante abalado com o ocorrido. O brasileiro afirmou que irá fazer um exame na próxima segunda.

"Eu sei que é difícil falar neste momento, mas vamos ver, vou recuperar. Segunda-feira tenho um exame para fazer, mas até para andar dói. Vamos esperar. Tenho que estar na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Catar", disse.

Richarlison é o vice-artilheiro da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo do Catar, com 17 gols, um a menos que Neymar. Ele foi o segundo jogador que mais vezes entrou em campo (38), sendo superado apenas pelo zagueiro Marquinhos. O atacante tem a confiança da comissão técnica e é um dos favoritos para vestir a camisa 9 do Brasil no Mundial.