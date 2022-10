Rachel Stuhlmann - Reprodução / Instagram

Rio - A tenista Rachel Stuhlmann decidiu larga sua carreira como profissional de tênis e se dedicar exclusivamente a carreira de influenciadora e modelo de fotos sensuais. Aos 26 anos, ela espera seguir um caminho semelhante ao de Paige Spiranac, golfista que também decidiu faturar fora do esporte e hoje é apontada como a esportista "mais sexy do mundo".

"Tênis e golfe são esportes muito semelhantes. Respeito tanto o que Paige (Spiranac) fez pelo esporte dela. Temos histórias semelhantes e aspiro continuar a impulsionar o esporte do tênis, sendo eu mesma, sem nenhum remorso", afirmou.



A agora ex-tenista também revelou o que pretende a partir de agora. "Quero chamar a atenção para esse esporte de maneira positiva. Quero fazer sessões de fotos e mostrar que o tênis é legal e que pode ser gostoso e divertido", revelou.



Apesar de largar a profissão, Rachel falou que aprendeu muita coisa no esporte. "Eu adorava ser atleta. Jogar tênis me ensinou muitas qualidades: gerenciamento de tempo, ética de trabalho e resiliência. Eu era super disciplinado com meus treinos e rotinas de exercícios. Agora, em vez de me preparar e treinar para grandes partidas de tênis, concentro-me em tudo o que está acontecendo na minha vida profissional e em como posso me apresentar melhor para todo o trabalho que faço dentro do esporte", apontou.