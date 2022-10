Arthur durante treino do Liverpool - Foto: Divulgação/Twitter @LFC

Publicado 14/10/2022 18:27

O brasileiro Arthur, do Liverpool, se manifestou pela primeira vez após sofrer uma lesão muscular que deve lhe deixar fora de combate pelo resto do ano. Nas redes sociais, nesta sexta-feira, o volante lamentou o problema físico e afirmou que estava pronto para se estabelecer nos Reds e determinado a lutar por uma vaga na Seleção para a Copa do Mundo. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu e ressaltou que fará tudo o que for preciso para retornar aos gramado "mais forte o mais rápido possível".

"A semana passada não foi a melhor para mim... Infelizmente, como você sabe, uma infeliz lesão na minha coxa esquerda me deixará fora de ação por um tempo. Chega bem no momento em que, depois de muito esforço e muito trabalho, estava pronto para me estabelecer no meu novo time e determinado a lutar pelo meu sonho de jogar a Copa do Mundo.



Agora é hora de manter minha cabeça erguida e unir forças com minha família e fazer tudo o que preciso com minha equipe para garantir que eu volte mais forte o mais rápido possível. Nenhum obstáculo me impedirá de progredir na carreira e tenho grande ambição de mostrar o que posso fazer em campo.



Enquanto isso, continuarei apoiando meus companheiros de Liverpool e minha amada seleção brasileira. Obrigado por todas as mensagens de apoio!"

Vale lembrar que, por conta da lesão, Arthur precisou passar por uma cirurgia. O Liverpool não divulgou o prazo de recuperação, mas a imprensa inglesa noticia que ele deve retornar aos gramado em três ou quatro meses.

A lesão de Arthur aconteceu durante um dos treinos dos Reds, na semana passada. O brasileiro chegou ao clube inglês em setembro por empréstimo junto a Juventus-ITA, mas ainda não conseguiu se firmar no time.

Até aqui, ele disputou apenas três partidas, sendo uma delas pelo time sub-21 do Liverpool. Nesta ocasião, ele foi titular na derrota para o Rochdale, da quarta divisão, pela Football League Trophy.