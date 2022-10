Ronaldo Fenômeno, ex-jogador e acionista do Cruzeiro - Thomas Santos/Staff Images

Publicado 14/10/2022 17:35

Maior acionista do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha, Ronaldo Fenômeno revelou que quase comprou um clube inglês. Em entrevista ao portal britânico "Good Morning Britain", o ex-jogador contou que chegou a negociar para comprar as ações do Brentford, atualmente na primeira divisão inglesa.

"Acho que foi um erro não fazer isso. Estava muito perto de comprar o Brentford há cinco ou seis anos. Eu estava muito perto de fechar o negócio. Eles estão indo muito bem, mas agora tenho dois clubes, dois problemas e não tenho paz nos finais de semana", brincou o Fenômeno.

Na época, o Fenômeno ainda estava dando os seus primeiros passos no mundo dos negócios e ainda nem era dono do Real Valladolid, da Espanha. Já o Brentford estava na segunda divisão do futebol inglês. Após 74 anos de luta, o clube retornou para a primeira divisão em 2020.

Ronaldo é o dono e presidente do Real Valladolid, da Espanha, e o maior acionista da SAF do Cruzeiro, com 90% dos direitos. O clube espanhol disputa a primeira divisão, enquanto a Raposa retornou para a Série A do Brasileirão após três anos. Além disso, agencia a imagem de jogadores como Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, e Paulo Henrique Ganso, do Fluminense.