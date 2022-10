Oscar Schmidt fazia quimioterapia regularmente - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 15/10/2022 10:27

Oscar Schmidt, o maior jogador da história do basquete brasileiro, resolveu interromper o tratamento de um câncer no cérebro. Aos 64 anos, ele convive com o tumor desde 2011 e decidiu, por conta própria, parar a quimioterapia este ano.

Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV, ele revelou que perdeu o medo da morte e está focado apenas em aproveitar a família pelo tempo que tiver.

"Parei esse ano com a quimioterapia. Eu mesmo decidi. Antes, eu morria de medo de morrer. Fechar o olho e não acordar mais, para mim, era um terror. Graças ao tumor, perdi esse medo. Não quero ser o melhor palestrante ou o melhor jogador. Quero ser um marido e pai melhor", disse.

O "Mão Santa" é casado com Maria Cristina Victorino desde 1981, com quem tem dois filhos: Filipe (nascido em 1986) e Stephanie (nascida em 1989).



Oscar Schimdt é considerado o maior pontuador da história do basquete, tendo marcado 49.737 pontos. Pela seleção brasileira, foi tricampeão sul-americano, ouro no Pan-Americano de 1987 e bronze no Mundial de 1978.