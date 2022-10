Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Publicado 15/10/2022 15:39

Rio - Ex-namorada do zagueiro do Real Madrid e da Seleção, Éder Militão, a influenciadora digital, Karoline Lima divulgou que o jogador a procurou para tentar um acordo em relação ao processo que o atleta moveu para reduzir o valor da pensão para a final do ex-casal. De acordo com Karoline, a sua intenção sempre foi de uma resolução amigável.

"A novidade é que mesmo depois de ter me colocado na Justiça e me processado, ele [Militão] me procurou para tentar resolver diretamente comigo — coisa que eu tentava fazer há dois meses e nunca tive sucesso. Pois é, depois de toda a exposição, ele me chamou para conversar e eu aceitei. a minha intenção nunca foi exposição, processo ou baixaria", afirmou.

A influenciadora ressaltou que não tem desejo de prejudicar a vida do ex-namorado. "Eu só queria cuidar da minha filha, estar em paz, porque eu já passei por muita coisa. E não é mais esse ódio que eu quero na pra minha vida, pelo contrário. Mas se fosse preciso eu entraria também, finalizou.

De acordo com o portal "UOL", Éder Militão entrou com um novo processo contra Karoline Lima, sua ex-namorada e influenciadora. O atleta pede que a pensão alimentícia da filha do ex-casal, Cecília, seja fixada no valor de R$ 6.060,00, além de despesas com saúde, educação e duas atividades extracurriculares.

O zagueiro teria alegado que alega que é um "jogador de futebol em ascensão", mas que atua em uma profissão instável e, por isso, não poderia custear um valor maior. Os advogados ainda afirmaram que o zagueiro apoia financeiramente membros da sua família como pais e irmãos. Além disso, Karoline Lima, como influenciadora, e teria boas condições para ajudar no sustento da filha