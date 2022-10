Brazil's forward Richarlison celebrates after scoring his team's second goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022. - AFP

Brazil's forward Richarlison celebrates after scoring his team's second goal during the friendly football match between Brazil and Tunisia at the Parc des Princes in Paris on September 27, 2022.AFP

Publicado 15/10/2022 16:05

Uma notícia infeliz surgiu no início da tarde deste sábado (15) para a Seleção Brasileira. Titular e homem de confiança do treinador Tite, o atacante Richarlison deixou o campo lesionado na vitória do Tottenham contra o Everton, na Premier League.

O lance aconteceu logo no início da segunda etapa, quando Richarlison, que não disputava a bola, caiu no gramado sentindo dores na panturrilha esquerda. Ele acabou sendo substituído e deixou o campo mancando.

Esta foi a segunda situação preocupante envolvendo Richarlison nesta semana. Durante a partida contra o Eintratch Frankfurt pela Liga dos Campeões, o atacante brasileiro sentiu dores no joelho e era dúvida para o jogos deste sábado.

Restam apenas 36 dias para o início da Copa do Mundo, no Catar, e a expectativa é que Richarlison seja convocado e um dos titulares da equipe do treinador Tite. No entanto, não há informações se a lesão é séria o suficiente para atrapalhar sua participação na competição.