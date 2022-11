Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 03/11/2022 12:24

Rio - De volta ao Brasil após passar meses na Espanha, a influenciadora Karoline Lima voltou a falar sobre o relacionamento que viveu com o zagueiro da seleção brasileira, Éder Militão. Em um momento que gerou repercussão nas redes sociais, ela chegou a narrar partidas em que o jogador estava em campo. No entanto, tal atitude não agradava o defensor do Real Madrid.

"Eu ainda estava no contrato. Foi bem um baque para todo mundo, porque a gente tinha assinado o contrato há pouco tempo. Meu ex, como não gostava que eu trabalhasse com isso e gravasse vídeos, se dispôs a pagar a multa para que eu parasse de trabalhar com isso... Ele não me proibia, mas eu sentia que era uma coisa que incomodava, e eu respeitava", afirmou Karoline em entrevista ao Pod Delas.

Karoline afirmou que o ex-namorado acreditava que a atitude dela o prejudicava. A influenciadora tinha uma opinião diferente, para ela, Militão acabou se tornando conhecido em meios em que não era.

"Até as próprias narrações ele não gostava, dizia que prejudicava. Eu acho que era muito pelo contrário. Modéstia à parte, acho que muita gente chegou a conhecê-lo por conta dessas brincadeiras que eu fazia. Era divertido e eu amava fazer, só que agora pesou meu clima", disse.