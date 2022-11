Rio Spin é um espaço localizado em shopping do Recreio - Divulgação

Publicado 03/11/2022 11:53

Rio - Os fãs de tênis de mesa já tem um espaço no Rio de Janeiro em que podem disfrutar de conforto e qualidade para a prática do esporte. Até 2021, uma grande área do município do Rio de Janeiro não contava com áreas adequadas para treinamento do esporte. Mas, a partir de maio, o cenário se transformou com a instalação da escola Rio Spin no Recreio Shopping, na Zona Oeste do Rio.

"Nós sentimos o quanto a demanda estava reprimida assim que abrimos. Em duas semanas, já estávamos com quase 200 matrículas”, conta Harley Martins, um dos sócios e fundador do empreendimento.



Ao todo, a área esportiva alcança quase 500 metros quadrados, com nove mesas, que atendem tanto a aulas para iniciantes, quanto lazer e entretenimento para praticantes e até treinamentos de atletas de alto rendimento. E a ideia é ampliar turmas, em 2023, com a chegada de mais quatro mesas.

O espaço beneficia, especialmente, os bairros do Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargem Grande, Vargem Pequena e Guaratiba. Mas há alunos de todas as regiões. Em menos de dois anos, a Rio Spin já é a principal referência do esporte no Estado do Rio de Janeiro, em função da estrutura profissional e de uma equipe formada pelos mais reconhecidos atletas campeões da categoria.



Apesar de uma menor visibilidade e, consequentemente, investimento público, o tênis de mesa vem crescendo no cenário nacional, com uma boa geração marcando presença no mundial. Em especial, pelo desempenho do atleta carioca Hugo Calderano, TOP 5 Mundial, que arrebata cada vez mais admiradores em suas redes.



Para Harley Martins, outro ponto que favorece o crescimento da procura pelo esporte é a adaptação aos mais diferentes públicos. Atualmente, a Rio Spin atende desde crianças até octogenários. Sendo a mascote nas aulas, a própria filha do empresário, Lara Martins. A menina acaba de completar sete anos e – praticante do esporte desde os cinco – já foi convocada para a seleção na categoria sub-13 e para a seleção carioca de categoria até onze anos.



Na outra ponta da pirâmide etária, o inscrito com mais idade da Rio Spin completou nada menos do que 86 anos. Uma das primeiras alunas da escola, Ângela Pinto, com 72 anos de idade treina todos os dias. “Os médicos dela dizem que as taxas dela nunca estiveram tão boas. Ela não sai daqui”, conta Harley.



E o potencial inclusivo do tênis de mesa não se limita à questão etária. O esporte abarca diversas categorias paraolímpicas, sem restrição de biotipo, acrescenta Harley. Entre os benefícios trazidos pelo tênis de mesa estão: condicionamento físico, controle de motricidade, ampliação de foco e concentração, controle de evoluções derivadas do mal de Parkinson. Além, é claro, a recreação.



