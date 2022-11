Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 03/11/2022 11:31

Rio - O ex-jogador do Coritiba, Júnior Balbino, de 30 anos, morreu na última quarta-feira após passar mal na casa do atacante do Cruzeiro, Rafa Silva. O ex-atleta chegou a ser encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Tolentino Neves, em Belo Horizonte, mas acabou não resistindo. A causa da morte ainda é desconhecida. Em suas redes sociais, Rafa Silva escreveu uma mensagem de despedida do amigo.

Júnior Balbino Reprodução / Instagram

"Isso é um pouco dos milhões de moments que tivemos juntos meu irmão, difícil entender o pq você se foi tão cedo, tínhamos muitos planos e projetos juntos. O cara que largava tudo e todos pra estar comigo, eu amava sorrir com suas palhaçadas, sempre deixava qualquer ambiente feliz.. Irmão pode ter certeza que você levou um pedaço de mim, não sei como vai ser daqui pra frente sem você meu aliado. Quem vai jogar COD comigo? Quem vai me fazer sorrir com tanta alegria? Quem vai cuidar das minhas coisas com tanta responsa? Obrigado por tudo mano, nossa amizade é tão verdadeira que Deus quis que seu último momento fosse comigo, te levarei pra sempre em meu coração mano, descanse em paz e em breve nos encontraremos outra vez, eu te amo!", disse o jogador do Cruzeiro.

Jorge Balbino Júnior jogou como meio-campista. A última vez foi em 2016, quando estava no Concórdia Atlético Clube, de Santa Catarina. Balbino e Rafa Silva foram formados nas categorias de base do Coritiba. Após deixar o clube paranaense, o atacante fez carreira no futebol suíço, japonês e chinês. Voltou ao Brasil neste ano para defender a Raposa.