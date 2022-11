Taça da Conmebol Libertadores - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 03/11/2022 13:55

Rio - A final da Libertadores do ano que vem ainda não tem local definido, porém, a cidade de São Paulo vem ganhando força na Conmebol para sediar o evento. De acordo com informações do portal "UOL", a edição do ano que vem é vista como muito importante economicamente para a entidade.

Inicialmente a Colômbia era a favorita para receber a decisão do torneio. Os estádios Atanasio Girardot, em Medellín, e Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, foram oferecidos. Porém, a cúpula da Conmebol entende que a final do ano que vem precisa ter uma organização espetacular. Será a primeira com novos contratos de patrocínio e direitos de transmissão assinados neste ano.

Com isso, o Brasil ganha força, por ser considerado o país com melhor estrutura no continente. O Maracanã, no Rio de Janeiro, já foi sede da final da competição em 2020. O Palmeiras se sagrou campeão ao derrotar o Santos, porém, a partida não teve venda de ingressos, porque aconteceu durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com o site, a Conmebol avalia a possibilidade de também colocar a final da Sul-Americana no Brasil. A decisão da Libertadores será no dia 11 de novembro de 2023 e a da Sul-Americana, 28 de outubro.