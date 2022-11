Diego Alves e seus familiares - Paula Reis / Flamengo

Diego Alves e seus familiares

Publicado 25/11/2022 14:47

Rio - O goleiro Diego Alves, de 37 anos, deixou o Flamengo no fim da temporada. No total, ele defendeu o Rubro-Negro em seis temporadas. Um dos possíveis destinos do veterano seria o Grêmio. No entanto, o arqueiro afirmou que até o momento não negociou com nenhuma equipe.

"Tenho uma ótima relação com o Renato, caso ele me ligasse, eu atenderia, mas não aconteceu. Não tem como para mim, encerrar esse ciclo com o Flamengo e já buscar um novo clube. Vou esperar as férias. Não houve conversa com ninguém, nem da minha parte e não autorizei ninguém a fazer", afirmou em participação no canal do YouTube "Barbacast".

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017 e participou de grandes conquistas pelo clube carioca nos últimos anos. Seu ponto alto foi em 2019, quando foi titular e peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.