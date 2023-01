Daniel Alves não é mais jogador do Pumas - Divulgação/Pumas

Daniel Alves não é mais jogador do PumasDivulgação/Pumas

Publicado 21/01/2023 10:53 | Atualizado 21/01/2023 11:05

O jogador Daniel Alves tentou ocultar sua identidade quando conversava com mulher que o acusa de agressão sexual e estupro, na boate Sutton, em Barcelona. As informações são dos jornais espanhóis "El País" e "El Mundo".

De acordo com os veículos, a vítima disse em depoimento que o brasileiro se apresentou como "Dani", seu apelido, e que era jogador de petanca do L'Hospitalet de Llobregat, um município da província de Barcelona.

Petanca é um esporte de origem francesa no qual os jogadores arremessam bolas metálicas com o objetivo de alcançar o mais próximo de outra bola menor de madeira.

Contudo, Daniel Alves foi reconhecido por amigos mexicanos da vítima. Em seguida, a mulher foi informada sobre a verdadeira identidade do brasileiro, que é multicampeão no futebol e que era jogador do Pumas, do México.

Entenda o caso



- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.



- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".



Imagens dos dois saindo do banheiro



- O canal catalão Antena3 informou que teve acesso às câmeras de segurança, que mostram os dois indo em direção ao banheiro, onde ficaram por 47 segundos. Daniel saiu pouco antes da jovem, que parecia sofrer de ansiedade.



- Após sair do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.



Investigação e prisão





- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves , que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha. Ele voltou a negar o ocorrido, mas admitiu que teve contato consensual com a vítima.

- O Ministério Público da Espanha pediu a prisão provisória do jogador sem pagamento de fiança, e a juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15, acatou sob alegação. Segundo a AFP, um dos motivos foi o risco de fuga, já que Daniel Alves tem dupla cidadania e boa condição financeira.



- Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária de Brians 1.