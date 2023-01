Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 26/01/2023 16:33 | Atualizado 26/01/2023 16:36

Após um novo ato racista por parte da torcida do Atlético de Madrid contra o brasileiro Vinícius Júnior, a Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado e saiu em defesa do atacante, repudiando o novo caso de racismo.

Em nota, a entidade repudiou os atos racistas, a discriminação e a intolerância por parte dos torcedores do Atlético de Madrid. Além disso, a CBF também afirma que aguarda uma ação por parte das autoridades para identificar e punir os responsáveis.

"A CBF repudia veementemente os atos racistas sofridos mais uma vez por Vinícius Jr. A intolerância e a discriminação não fazem parte do esporte e devem ser extintas da sociedade. Esperamos que os responsáveis sejam identificados e punidos. Que você siga sempre bailando, driblando e, acima de tudo, com esse sorriso no rosto, Vini. Nós estamos com você", diz a entidade em nota.

Durante a madrugada desta quinta-feira (26), torcedores organizados do Atlético de Madrid, conhecidos como 'ultras', penduraram um boneco com a camisa de Vinícius Júnior pelo pescoço simulando um enforcamento. Além disso, eles exibiram uma faixa escrita 'Madrid odeia o Real'.