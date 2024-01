Jordan Henderson foi apresentado no Ajax nesta sexta-feira (19) - Foto: Divulgação/X @AFCAjax

Jordan Henderson foi apresentado no Ajax nesta sexta-feira (19)Foto: Divulgação/X @AFCAjax

Publicado 19/01/2024 13:40

Holanda - O meia inglês Jordan Henderson foi apresentado no Ajax, nesta sexta-feira (19), e optou por não criticar a Arábia Saudita. O ex-jogador do Liverpool deixou o país após passagem de somente seis meses no Al-Ettifaq . Ele não entrou em detalhes sobre o motivo de querer retornar à Europa. Com o clube holandês, assinou contrato até 2026.

"Foi absolutamente uma decisão esportiva. Claro que tive que tomar a decisão baseado no que é melhor para mim e minha família também. Acho que muita gente gostaria que eu criticasse a Liga Saudita e tudo o que veio junto, mas certamente não é o caso e não é algo que faria", declarou o meia.

"Tenho muito respeito pela liga, pelos torcedores e pelas pessoas que fizeram me sentir bem recebido. Infelizmente as coisas na vida não funcionam às vezes", completou.

Segundo o jornal 'The Athletic', Henderson se arrependeu da mudança para a Arábia Saudita , já que não conseguiu se adaptar ao país. Por isso, ficou aberto a voltar à Europa mesmo que para outro país que não fosse a Inglaterra. A família do jogador também teve dificuldade de adaptação.

Entretanto, o inglês disse que "não se deve acreditar no que se lê na imprensa" e descartou não recomendar a Arábia Saudita aos jogadores: "Todo mundo é diferente. Existem grandes jogadores lá amando cada segundo e permanecendo por longos períodos de tempo. Outros não se adaptam ou algo acontece na vida privada e as coisas mudam rapidamente".

No mundo árabe, Henderson entrou em campo 19 vezes, sendo 17 pelo Campeonato Saudita e duas pela Copa do Rei. No período, foi comandado por Steven Gerrard, ídolo do Liverpool e técnico do Al-Ettifaq.