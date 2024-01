Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/01/2024 18:30

Rio - A CBF terá um novo coordenador de seleções até a apresentação do grupo para os amistosos da data Fifa do mês de março. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, em entrevista aos jornalistas após o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil

"Essa é uma decisão da presidência. A gente está fazendo uma avaliação grande. O certo é que sempre observo a pessoa que vai ter uma sintonia positiva com a comissão técnica. Com certeza vai ter. Quando apresentar a seleção para os amistosos da data Fifa de março, contra Inglaterra e Espanha, a seleção já estará completa", disse Ednaldo.

O presidente também falou sobre o processo da busca pelo coordenador. Nesse sentido, ele confirmou que Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG , é um dos nomes, mas mostrou que ainda não há definição.

"É realmente uma função que tem muitos profissionais qualificados. Posso dizer que, além de Rodrigo Caetano, tem tantos outros que sempre chegam aqui, as observações e os currículos. A CBF está escolhendo com muita propriedade, não basta só o presidente também querer o nome. Tem que ter empatia também com a comissão técnica e o treinador. Queremos que tudo aconteça de forma leve. Que aqueles que venham tenham um compromisso, um foco, ter todo o desprendimento e ganhar a Copa do Mundo", afirmou o presidente.

AGENDA

O amistoso entre Inglaterra e Brasil está marcado para o dia 23 de março, no Wembley Stadium, em Londres. Já o amistoso contra a Espanha acontecerá no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.