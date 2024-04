Benítez em treino pelo Boca Juniors - Divulgação

Publicado 09/04/2024 17:01

Argentina - O ex-atacante Oscar Benítez, com passagem pelo Boca Juniors, foi condenado nesta terça-feira (9) a cinco anos de prisão por ameaçar sua ex-mulher, Anabelia, com uma arma. A decisão foi tomada Tribunal de Lomas de Zamora.



Benítez, de 31 anos, responde ao processo desde o início de 2024. Em dezembro, o ex-atacante foi preso por desrespeitar uma decisão judicial para não se aproximar de Anabelia, que, segundo a família, se suicidou no dia seguinte à visita do ex. A polícia confirmou que o encontro aconteceu um dia antes da morte da mulher.



Segundo o jornal "La Nación", Benítez vinha se desentendendo com a ex-mulher e a família dela desde 2021. Naquele ano, ele foi acusado destruir arquivos de um notebook da família da moça e ameaçado o sogro com uma arma. O ex-jogador ainda teria tacado fogo nas roupas da mulher.



Antes do dia anterior ao suicídio, Benítez já havia desrespeitado a decisão judicial em outra oportunidade. Em 2022, ele violou a medida para fazer novas ameaças à Anabelia e sua família.



Desde então, Benítez estava em prisão domiciliar, que acabou revogada com o suicídio de Anabelia e a comprovação de que ele saiu para encontrá-la.

Carreira

Oscar Benítez foi revelado pelo Lanús e contratado pelo Benfica pouco tempo depois, mas nunca jogou pelo time português. Acumulou empréstimos para Braga, Boca Juniors e Argentino Juniors. Também defendeu o Atlético San Luis, do México, o Delfín, do Equador e o Atlético Tucumán.