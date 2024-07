Delegação da seleção brasileira feminina na França - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/07/2024 15:45 | Atualizado 18/07/2024 15:49

França - Nesta quinta-feira, 18, a uma semana da estreia nos Jogos Olímpicos, a delegação da seleção brasileira feminina desembarcou no Aeroporto Internacional de Bordeaux. O grupo partiu do Galeão, na última quarta, 17 , e a viagem durou 10h10.

Ainda nesta quinta, o técnico Arthur Elias e alguns auxiliares visitarão o estádio do Bordeaux, que receberá duas partidas da Seleção: contra a Nigéria; e contra a Espanha. As jogadoras ficarão no hotel, onde vão participar de uma reunião técnica.

Já na sexta-feira, 19, o grupo treinará no Estádio de Stehelin, que também fica localizado em Bordeaux.





Olimpíada de Paris

O Brasil está no grupo C. A equipe do técnico Arthur Elias estreia contra a Nigéria, na próxima quinta-feira (25). Em seguida, enfrenta o Japão, no dia 28, e a Espanha, atual campeã do mundo, em 31 de julho.

O torneio conta com 12 participantes, divididos em três grupos. Classificam-se para o mata-mata as duas melhores de cada chave, além das duas terceiras colocadas com melhor campanha.