Endrick treina nos Estados Unidos pelo RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 31/07/2024 12:14

Estados Unidos - O atacante Endrick, de 18 anos, irá fazer sua estreia pelo Real Madrid, nesta quarta-feira, em amistoso nos Estados Unidos, contra o Milan. A partida é um preparatório para a próxima temporada europeia, e irá ocorrer às 21h30 (de Brasília). O treinador Carlo Ancelotti elogiou o brasileiro.

"É muito jovem, muito potente e muito rápido. Não vou pedir muito a ele, porque temos que ter em conta que é um momento de emoção. Jogará 45 minutos. Estamos encantados de o ter conosco", disse.



Apesar de ter disputado a Copa América junto de Rodrygo, Éder Militão e Vini Jr, Endrick se junto ao grupo do Real Madrid para a pré-temporada nos Estados Unidos. Além dos atletas sul-americanos, os europeus que disputaram a Eurocopa como Mbappé, Carvajal, Bellingham, também estão de férias.



O campeão europeu ainda terá mais dois amistosos: Barcelona, no próximo sábado, e o Chelsea, no próximo dia 8. A estreia oficial na temporada é no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, da Itália, na Supercopa da Uefa.