Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2025 - Divulgação / Manchester City

Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até o meio de 2025Divulgação / Manchester City

Publicado 06/11/2024 11:17

Pepo Guardiola encontrou espaço para fazer piada mesmo com a goleada sofrida pelo Manchester City, de 4 a 1 , para o Sporting. Depois do jogo pela Liga dos Campeões, ode assumir a seleção brasileira e brincou."Depois de perder de 4 a 1, já não sou mais uma opção para a seleção brasileira. Mais do que nunca, quero agora levantar o Manchester City e devolver esse clube ao seu nível máximo", disse Pep Guardiola.