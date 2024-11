Fransérgio rescindiu com o Marítimo para voltar ao Brasil - Divulgação / Marítimo

Publicado 26/11/2024 16:05

Fransérgio decidiu rescindir com o Marítimo, de Portugal, para voltar ao Brasil. A decisão acontece seis meses depois de deixar o Coritiba para acertar com o clube português e tem como motivo o bem-estar do filho com autismo.



O volante brasileiro explicou que percebeu uma piora na situação da criança após deixar o país no fim de agosto. Com carreira na Europa, ele retornou ao Brasil no meio de 2023 pelo mesmo motivo, ao sair do Bordeaux, da França.



"Tenho de retornar ao Brasil para cuidar do meu Pedro. Ele é autista e desde que soubemos, lutamos por esta causa. Para mim, o que faz sentido é minha família, peço desculpa aos meus companheiros, aos torcedores, à diretoria, mas não consigo mais estar em campo tendo essa situação em casa", explicou.



Fransérgio concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira (26), com uma camisa com referência aos símbolos do autismo. E revelou o sofrimento em casa, o que motivou a decisão de antecipar o fim do contrato e não esperar mais.



"A minha mulher tem também uma camisa que diz ‘mãe de autista’, compramos essa ideia, deixei França também por esse motivo, fui para o Brasil, fiquei um ano e meu Pedro teve uma evolução muito grande", contou.



"Nesses quatro meses em que estive em Portugal, (o filho) regrediu muito. Não é fácil chegar em casa e ver a sua mulher chorando nos cantos, ver alguns comportamentos dele com a irmã Júlia, coisa que ele não tinha".



Apesar da decisão, o jogador não pretende se aposentar. Após um período de férias, ele espera acertar com algum clube do futebol brasileiro.



"Meu Pedro precisa de muito mais do que há aqui na Ilha (da Madeira). E, no Brasil, eu tenho esses recursos", completou.