Caso algum pendurado seja punido com o amarelo, um jogador que estava na pré-lista poderá ser chamado por Dorival - Nelson Almeida / AFP

Caso algum pendurado seja punido com o amarelo, um jogador que estava na pré-lista poderá ser chamado por DorivalNelson Almeida / AFP

Publicado 20/03/2025 19:07 | Atualizado 20/03/2025 19:10

A seleção brasileira entra em campo contra a Colômbia nesta quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, e alguns jogadores precisarão tomar cuidado para não serem automaticamente suspensos. Isso porque, dos 23 convocados por Dorival Júnior, sete estão pendurados.

São eles: André, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr. Da lista, cinco estarão entre os titulares no confronto. Caso levem cartão, não ficarão à disposição para o clássico com a Argentina, na próxima terça (25).

Se algum atleta for punido com o amarelo, um dos 30 nomes que estava na pré-lista e não entrou na convocação inicial poderá ser chamado.

Leia mais: Alisson celebra retorno à seleção brasileira

As seleções se enfrentam em duelo direto pela parte de cima da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o quinto, com 18 pontos, e, a Colômbia, a quarta, com 19.