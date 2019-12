Milagre não se explica

A grande temporada do Flamengo virou de cabeça para baixo o baú de conceitos do futebol. Jorge Jesus assumiu no meio do ano, com três competições em andamento e ganhou duas. Foi como se fosse um piloto num voo noturno sem radar, algo muito difícil de explicar até mesmo para ele. Mas ninguém, na imensa e feliz Nação rubro-negra, está preocupado em saber como aconteceu. Quer é seguir comemorando, se possível com o título mundial. Do nosso lado, os companheiros buscam desvendar o mistério. Uns dizem que o segredo está na disciplina imposta ao grupo, outros que se deve ao formato europeu adotado no trabalho diário e há quem diga que o sucesso se deve em manter a equipe em ação permanentemente, sem poupar jogadores, contrariando o que diziam antes quando enalteciam Real Madrid ou Barcelona por fazer rodizio de atletas. Confesso que não sei definir o que aconteceu. Acredito que Jesus apenas tenha transformado água em vinho.





NA SAÚDE

Vai ser um ano difícil, as torcidas cobrando, Vasco, Fluminense e Botafogo precisando reagir para poder disputar em igualdade de condições com os demais as diversas competições do calendário de 2020. Na impossibilidade de competir no plano financeiro com Flamengo e Palmeiras, por exemplo, a saída será apostar na juventude, no vigor, na força física da garotada de talento, temperando com a experiência de alguns veteranos.







PEDALADAS

X Os requisitos para assumir um clube no Brasil e levá-lo a conquistas mudaram. Agora não basta a carteirinha de técnico e o notório saber. Tem que ser estrangeiro, de preferência português.

X Se o Flamengo ganhar o Mundial sugiro que, com apoio do clube, a festa da torcida seja no Maracanã, dia 28, no Jogo das Estrelas, promovido pelo Zico.







BOLA DENTRO

Com seu trabalho reconhecido e aplaudido pela torcida, Vanderlei Luxemburgo tem propostas de outros clubes, mas dará prioridade ao Vasco.



BOLA FORA

Sampaoli negocia com o Palmeiras tendo contrato com o Santos, pede demissão de boca e depois vai para a Justiça. Se fosse um técnico brasileiro seria metralhado na mídia.

