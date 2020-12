Aos 43 anos, Odair Hellmann terá a oportunidade de mostrar sua capacidade e, dependendo dos resultados, garantir sua independência financeira LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 07:00

Odair Hellmann surpreendeu apresentando suas despedidas, com os devidos agradecimentos pelas atenções dispensadas, pegando o boné e deixando o Fluminense atraído por excelente proposta para trabalhar em Dubai. Seu contrato terminaria no fim do mês, o Fluminense não teria como apresentar proposta próxima ao que lhe foi oferecido e não é sempre que surge uma chance parecida. Aos 43 anos, Odair terá a oportunidade de mostrar sua capacidade e, dependendo dos resultados, garantir o futuro. Vale lembrar aos que questionam a atitude do treinador, que outro dia parte da torcida tricolor pedia a sua cabeça. Odair Hellmann deixa o Fluminense em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, apenas quatro pontos atrás do vice-líder, Atlético-MG e a três do Flamengo. Assim como o clube tem todo direito de demitir um técnico a qualquer momento, a ele cabe a opção de sair, observadas pelas partes as cláusulas contratuais.







TODOS COM O FOGÃO

O Botafogo terá ao seu lado, hoje à noite, no Morumbi, a maior torcida do Brasil no jogo contra o São Paulo. As galeras de Atlético MG, Flamengo, Grêmio, Fluminense, Internacional e Palmeiras vão estar atentas e com secadores ligados do primeiro ao último apito, torcendo pela vitória do Fogão. O São Paulo, vencendo, abrirá dez pontos de vantagem sobre o segundo colocado e será difícil alcançá-lo. Há coisas que só acontecem mesmo ao Botafogo, virou o time de todos.







PEDALADAS

X Se o Grêmio ganhar tudo que está disputando, Renato Gaúcho deixará de ser estátua e passará a nome de estádio, Arena Renato Portalupi.

X Muricy Ramalho se desliga da TV Globo para voltar ao São Paulo como coordenador da nova comissão técnica.

X Torcida tricolor trocando, às pressas, ORA pelo ICA nas paredes do clube. Sai o FORA e entra FICA ODAIR. Não adiantou.







BOLA DENTRO

São Paulo e Red Bull Bragantino são os grupos menos afetados pela Covid 19, muito em função da consciência comum na atenção aos protocolos sanitários.







BOLA FORA

Situação do técnico Sá Pinto no Vasco é assunto diário entre as grandes forças políticas do clube. Ambiente interno tenso aumenta a pressão pela troca imediata.