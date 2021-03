Por O Dia

Publicado 06/12/2020 00:00

Árbitros de futebol precisam entender os limites da função. Manter a ordem faz parte das obrigações, para isso têm apitos e cartões. Caso aconteçam conflitos cabe ao árbitro e seus auxiliares manterem-se a distância observando e identificando os valentões, se a coisa tomar proporções além dos empurrões, autorizar a entrada dos policiais para conter os ânimos. Árbitro de futebol não aparta brigas, até porque ao tentar separar se expõe a ficar com as sobras, como aconteceu com o Nestor Pitana, que se meteu na briga entre jogadores de Santos e LDU, acabou tomando um soco na boca sem saber de onde veio e deve estar bochechando com Malvona até agora. Vale lembrar que o argentino Pitana é experiente, veterano, árbitro de Copas do Mundo. As Comissões de Arbitragem, da CBF e Federações deveriam proibir os árbitros de se envolverem em conflitos entre atletas com a intenção de apartar. Proibir, nada de recomendar.

INJUSTICIA para os cruzmaltinos

Se a ordem do técnico português Sá Pinto fosse criar e perder oportunidades, os jogadores do Vasco da Gama talvez não cumprissem com tanta perfeição. Os argentinos do Defensa y Justicia custaram a acreditar no que aconteceu na partida. Eliminado na Copa Sul-Americana, resta ao Vasco tratar de lutar no Campeonato Brasileiro para fugir do fantasma do rebaixamento. Com 22 pontos até o momento, precisará de mais 23 para escapar da degola, e a pedreira de hoje é o Grêmio, do técnico Renato Gaúcho, que parece que pegou no breu.

PEDALADAS

Neymar quer o craque Leonel Messi no PSG. Novidade seria se dissesse que não quer.

Submetido a uma delicada cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Maia só voltará a jogar pelo Flamengo em julho do ano que vem.

A diretoria do Flamengo faz contas para saber como enfrentar as perdas financeiras frutos das eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores da América e encarar a compra definitiva do atacante Pedro.

BOLA DENTRO

São Paulo cresce de produção apesar de algumas patinadas e está entre os melhores do returno. Se Fernando Diniz controlar seus delírios táticos, dará trabalho.

BOLA FORA

Culpar o jovem Lucão pela eliminação do Vasco na Sul-Americana não é justo. Falhou no gol, mas passaria batido se os demais fizessem 10% das chances que perderam.