Situação do Botafogo no Brasileiro é extremamente delicada e a ameaça de rebaixamento é real e assusta a imensa torcida, que clama por reação. Na verdade, vejo chance de escapar, mesmo admitindo um alto grau de dificuldade. O grupo de jogadores de Ramón Díaz (foto) está no nível da média dos concorrentes da fuga, que é a meta que resta. O problema será o emocional: a obrigação de ganhar oito e empatar um dos 17 jogos restantes, lembrando que em vinte disputados venceu apenas três e a arrancada salvadora terá como complicadores as pressões internas e as cobranças da galera. Se houver um pacto interno, o povo alvinegro entender e abraçar a equipe injetando ânimo, passando confiança e acreditando no poder de reação, tantas vezes destacado em sua história, o Glorioso poderá reagir e escapar. A missão é difícil, dura mesmo, mas não está escrito em lugar algum que a meta de chegar aos 45 pontos é inalcançável. Jogue junto.

A APLICAÇÃO DO CARTÃO AMARELO

Os cartões amarelo e vermelho foram introduzidos na disputa da Copa do Mundo de 1970, no México, ao menos para facilitar a comunicação entre árbitros e jogadores de idiomas distintos. Não fazem parte das regras e foram adotados para que geral tomasse conhecimento das decisões tomadas pela arbitragem. Não existe falta para cartão na regra. Se existisse, muitas partidas terminariam antes mesmo do tempo. Cabe a cada árbitro decidir se deve ou não aplicar, independentemente das tais recomendações.

PEDALADAS

A campanha do Fluminense surpreende pelas dificuldades que o clube tricolor enfrenta. Independentemente do resultado final, o trabalho do técnico Odair Hellmann merece destaque.

Rogério Ceni terá, a partir de amanhã, um bom espaço para trabalhar bem a equipe rubro-negra para a arrancada final.

A Federação de Futebol do Rio trabalha com a hipótese de ter público nos estádios no Campeonato Carioca de 2021.

BOLA DENTRO

Gosto da forma como o técnico português Sá Pinto coloca suas considerações sobre futebol. Se a direção do Vasco lhe der as ferramentas, poderá fazer um bom trabalho.

BOLA FORA

Termina de forma surpreendente o ciclo do argentino D'Alessandro no Internacional. Ao informar que sairá em dezembro, fim do seu contrato, deixou claro sua mágoa.

