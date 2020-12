Por O Dia

O achatamento técnico do Brasileiro em função do baixo rendimento das equipes torna imprevisível apontar um favorito. O Atlético Mineiro, líder no momento, em 23 jogos disputados não ganhou dez e teve sete derrotas. A diferença de desempenho entre os seis primeiros é mínima e a alternância de posições deve ser a tônica até o fim. Enquanto Palmeiras mostra progressos nas mãos do português Abel Ferreira e deve ser observado, o Internacional, abandonado na ponta por Eduardo Coudet, despencou desgovernado. Flamengo e São Paulo, duas boas apostas, precisam ajustar a sintonia fina para manter desempenho regular, parando de alternar boas e más atuações. Santos mereceria atenção se não tivesse o seu curto elenco prejudicado por lesões e contaminações por covid-19. Tudo isso é consequência de um calendário alucinante. O campeão poderá não ser necessariamente o melhor, poderá ser o com mais sorte.

CHEFE DA COZINHA

O técnico Rogério Ceni está aguardando pela total recuperação do zagueiro Rodrigo Caio para poder organizar melhor o sistema defensivo do Flamengo, que vem assustando a galera rubro-negra. Os erros começam na perda da bola, no primeiro combate. A recomposição é lenta e descoordenada, sobrecarregando os últimos homens. Mas a presença de Rodrigo Caio na extrema defesa poderá ajudar a sanar parte dos problemas da equipe. Afinal, toda cozinha que se preza deve ter um bom chefe no comando.

PEDALADAS

O Fluminense precisará ganhar do Red Bull Bragantino esta noite para ultrapassar o Internacional e firmar posição no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro.

O Vasco brigará por posição com o Ceará, em São Januário, na corrida para se livrar da zona de rebaixamento.

Duílio Monteiro Alves foi eleito novo presidente do Corinthians, em votação realizada no sábado, no Parque São Jorge, e substituirá Andrés Sanches em janeiro.

BOLA DENTRO

É visível o crescimento de produção do Palmeiras depois que foi buscar na garotada a solução para os problemas. Equipe cresceu com sangue novo. Olho nele.

BOLA FORA

A CBF não liberou o jovem Mycael da Seleção sub-17 e o Athletico Paranaense enfrentou o Palmeiras sem goleiro no banco de reservas. Autuori protestou com razão.