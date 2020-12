Por O Dia

Publicado 02/12/2020 00:00

Fosse uma prova para tirar carteira de motorista, o VAR estaria reprovado no exame de vista. Todos estão de acordo que a ferramenta é útil, apenas mal utilizada. Para este campeonato, não será possível corrigir. Se começou assim, assim terá que acabar. Para diminuir o absurdo índice de decisões erradas que geram reações de jogadores, dirigentes, imprensa e torcedores, bastariam algumas medidas simples como reduzir as recomendações idiotas do tipo punir entradas com ações temerárias, força desproporcional, considerar infração o toque voluntário ou não levando em conta os movimentos do braço, catalogados pelos energúmenos como naturais e antinaturais, se o ataque é ou não promissor e tantas outras baboseiras que só podem ter saído de cabeças de quem nunca viu uma bola de perto. Isto posto, bastaria devolver a autoridade ao árbitro, com o direito de consultar o VAR a seu critério e não ser patrulhado por ele.





BENGALADA

Ceará passou novembro sem ganhar de ninguém, mas, no último dia do mês, tudo mudou. O Vozão, talvez inspirado pelo clima de Papai Noel que já toma conta das ruas, veio a São Januário e amassou o Vasco. Meteu 4 a 1 e, cá pra nós, poderia ter sido pior. O que assustou foi a inércia do Vasco, aceitando passivamente o domínio do adversário dentro da própria casa e sem sequer esboçar reação. Alerta ligado.

PEDALADAS

O Barcelona foi multado em 3 mil euros (19 mil reais) pelo ato do argentino Lionel Messi tirando a camisa para exibir a do Newell's Old Boys, em homenagem a Maradona. O código disciplinar prevê essa pena para jogadores que tiram camisa durante os jogos.

O Fluminense de Odair Hellmann deixou dois pontos preciosos escaparem no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, na segunda-feira à noite, no Maracanã. Vão fazer falta.

BOLA DENTRO

Renato Gaúcho prometeu que o Grêmio reagiria no Campeonato Brasileiro e parece que vai cumprir. A equipe vem reagindo bem, apresentando rendimento crescente.

BOLA FORA

Intervalos curtos entre os jogos das diversas competições impede que o Protocolo Sanitário da CBF de prevenção ao covid-19 seja aplicado como foi programado.