Eduardo Barroca tem a missão de convencer os jogadores de que a fuga da Série B é possível GILVAN DE SOUZA

Publicado 29/11/2020 07:00

O que resta ao Botafogo para tentar evitar o que seria um desastre de graves consequências é deixar tudo de lado e se atirar à luta com o coração na boca. A ameaça de rebaixamento é real, mas ainda pode ser evitada desde que os jogadores façam um pacto, se comprometam com a causa. Se cada um der dez por cento a mais serão 12 em campo em defesa da causa. Ao rescindir com Ramón Díaz e sua comissão técnica, a diretoria agiu, não havia como esperar, a luta é contra o tempo. Restam 16 jogos até a bandeirada final, a meta é alcançar 45 pontos e a salvação. Serão necessários oito vitórias e um empate, algo que parece impossível, levando-se em conta que em 22 jogos disputados foram apenas três vitórias. Caberá a Eduardo Barroca (foto), o novo comandante, transformar o ambiente fazendo a rapaziada acreditar que sim, é possível. Como dizem que existem coisas que só acontecem ao Botafogo a virada histórica poderá ser uma delas. Bota fé, Fogão.







FIFA DE OLHO

As reclamações contra o mau uso do Árbitro de Vídeo (VAR), oriundas de diversas partes do mundo, levaram a Fifa a se debruçar sobre o assunto. Membros da International Board admitem que houve erro na elaboração dos protocolos e que o assunto precisa ser revisto. Em análise as questões do impedimento e bola na mão ou mão na bola. As regras são as mesmas, simples e objetivas, os “gênios”, com suas recomendações, criaram esse monstro.







PEDALADAS

X Ramirez teve o contrato rescindido com o Palmeiras sem muitas explicações. Se pudesse, Felipão o levaria para o Cruzeiro.

X São Paulo deu nota oficial afirmando que não quer a anulação do jogo com o Ceará. Desmentiu a si mesmo, deixando muito mal na fita Raí e Fernando Diniz, que botaram a boca no mundo denunciando erro de direito e exigindo um novo jogo.







BOLA DENTRO

Germán Cano foi um achado para o Vasco. Aos 32 anos, o cara é um matador, centroavante nato, no pouco tempo de posse bola durante um jogo, faz o que sabe fazer, gols.











BOLA FORA

Ao saber da demissão de Ramón Díaz, Honda declarou que quer sair, a não ser que o convençam a ficar. Quem ele pensa que é para dar dura em um clube com a história do Botafogo?