Al Hilal é a bola da vez

A ansiedade toma conta da Nação Rubro-Negra, 40 milhões de corações batendo em ritmo acelerado na espera nervosa pelo jogo de amanhã contra o Al Hilal pelas semifinais do Mundial de Clubes no Catar. A tensão é tão grande que a galera comemora até o fato de, com fuso horário de seis horas, o jogo começar à tarde (14h30) para nós. O Al Hilal derrotou o Esperance por 1 a 0 e entrará em campo amanhã com as mesmas pretensões. Teoricamente o Flamengo é favorito, mas terá que jogar com intensidade como se diante dele já estivesse o Liverpool. Futebol é presente, depois do apito inicial não considera o passado de cada equipe. São 11 contra 11 escrevendo mais um capítulo da história, o próprio e possante time inglês ainda precisa ganhar do Monterrey. Jorge Jesus tem alertado sobre os perigos de pular etapas e faz bem. O Flamengo corre o mesmo risco de outros clubes brasileiros que se deram mal por pensar no segundo jogo sem ganhar o primeiro.







LOUCURA

Quanto ganhariam Pelé, Zico, Paulo César Caju, Evaristo de Macedo, Gerson, Rivellino e outras feras se jogassem hoje? A globalização inflacionou o futebol e jogadores medianos ganham milhões mensais. Com os técnicos acontece o mesmo. Sampaoli pediu R$ 2 milhões mensais ao Palmeiras, mesmo sem títulos conquistados nos últimos anos. O resultado é a triste situação financeira da maioria dos clubes. Se fossem empresas, teriam falido.







PEDALADAS

Valdir Espinosa assume a gerência de futebol do Botafogo com a missão de montar um elenco com folha salarial controlada, ou seja, pagando pouco. Se conseguir fazer pipoca sem milho será eleito Pipoqueiro do Século.

Gomiz, atacante do Al Hilal que fez o gol sobre o Espérance, é amigo do técnico Jorge Jesus e sonha jogar no Flamengo. Sonhar não custa nada.







BOLA DENTRO

Goleiro Santos, do Athlético PR, fecha o ano em alta. Campeão da Copa do Brasil, convocado por Tite para a seleção brasileira e eleito na seleção dos melhores do Brasileirão.







BOLA FORA

Barcelona empata em 2 a 2 com a Real Sociedad e vai à Federação Espanhola protestar contra o VAR por por ignorar pênalti cabeludo sobre Piqué. Lá como cá, lambanças há.

