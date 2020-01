OLHO MAIOR QUE A BARRIGA

Férias são alegres, revigorantes, mas acabam e aqui estou de volta ao aconchego, com a sensação de que não perdi muita coisa. Com esse calendário alucinado, os clubes, como Flamengo (foto), Vasco, Fluminense e Botafogo, ficam sem alternativas, eliminam a indispensável pré-temporada e lançam os jogadores nas arenas sem nenhum preparo físico e técnico, expondo-os ao risco de lesões. Os caras saem dos churrascos, das feijoadas, das peladas regadas a cerveja diretamente para os estaduais, na base do seja lá o que Deus quiser. E o resultado não poderia ser outro: jogos arrastados, com os grandes sofrendo diante dos pequenos, que começaram antes. O pior é que acabar com os estaduais, como muitos defendem, não eliminará o problema. Os caras já estão inventando novas competições ou tratando de esticar as existentes, com a única intenção de faturar sempre mais. Dane-se a saúde dos jogadores e a qualidade dos espetáculos. Os campeonatos estaduais são bons, péssimo é o calendário.



TEMPORADA PROMETE

A coisa mais fácil hoje no futebol é apontar o Flamengo como favorito para todas as competições. A experiência sugere calma nessa hora. De fato, o elenco está bem montado, reúne grandes jogadores e o clube navega em mar de almirante, mas futebol se ganha no campo, durante aqueles específicos 90 minutos e os demais clubes não estão parados, se viram em busca de reforços e mantêm o Rubro-Negro na mira. A temporada promete emoções.





PEDALADAS

Levei 22 horas entre a apresentação no aeroporto de Miami e o portão da casa. Quatro voos chegaram com atrasos a São Paulo e centenas de pessoas perderam conexões. A desorganização do aeroporto fez o resto.

Renato Abreu, ex-Fla, brilhando com uma escolinha num Parque Público em Doctor Phillips, bairro nobre de Orlando, na Flórida (EUA). É o "Mister". Ídolo da garotada.





BOLA DENTRO

Aos 87 anos, Sérgio Noronha nos deixou. Marcou sua passagem pela honradez, os conhecimentos e a facilidade em fazer amigos. Já deve estar fazendo o mesmo no andar de cima.





BOLA FORA

A CBF deveria padronizar os gramados, pelo menos na Série A. Grama natural ou artificial, garantindo equilíbrio na competição. Parece que não, mas a diferença é grande.





Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia