Vasco queimou na largada

O Vasco fez quatro jogos, até agora, na Taça Guanabara: vitória magra sobre o Boavista por 1 a 0, único gol marcado até aqui, empate em 0 a 0 com o Bangu, e derrotas por 1 a 0 para Flamengo e Cabofriense, esta em São Januário, diante de um adversário que vinha de três derrotas sem conseguir um gol sequer. O resultado, que praticamente eliminou o time na disputa do primeiro turno, provocou a justa ira da torcida, que enfrentou uma tempestade de filme de vampiro com direito a raios, trovões e falta de energia, mas ficou no estádio até que, caminhando para meia-noite, fosse avisada de que o jogo seria na manhã seguinte. Apenas três mil dos que compraram ingressos voltaram. Sete mil escaparam de assistir o pobre espetáculo. No final, duros protestos da torcida, tendo Abel Braga e o presidente Campelo como alvos. O clássico de hoje, contra o Botafogo, está esvaziado e a preocupação é com o que poderá acontecer quarta-feira contra o possante Oriente Petrolero, da Bolívia, na estreia na Copa Sul-Americana.





HONDA 87

O Botafogo aposta no japonês Keisuke Honda para ser seu carro-chefe, o abre-alas na montagem da nova equipe. Por se tratar de jogador de prestígio internacional, com três Copas do Mundo no currículo jogando pela seleção japonesa, o clube acha que motivará o torcedor, influenciará os mais jovens e ajudará na campanha para busca de parceiros. Honda tem 33 anos, é modelo 87, se o motor estiver bom como aparenta, poderá da bom caldo.







PEDALADAS

X O Flamengo estende a briga com a Rede Globo para o Campeonato Brasileiro e outros clubes, liderados pelo Corinthians, começam a se mexer e analisar possíveis danos.

X Fred e Fluminense trocando olhares, o amor é lindo.

X O Brasil segue produzindo e exportando jovens jogadores e importando veteranos em fim de carreira. Essa conta não vai demorar a chegar.





BOLA DENTRO

A Rádio Tupi faz gol de placa ao contratar Dé, O Aranha. Ele estará hoje, ao meio-dia, no BOLA EM JOGO, comando do Gilson Ricardo, e amanhã comenta Flamengo x Resende. Boa sorte.







BOLA FORA

Lucas Paquetá completou seu primeiro ano no Milan sem motivos para comemorações. Sem chance na equipe, diz que não pensa em voltar e que vai seguir brigando por espaço.

