Elenco, grupo, equipe

O favoritismo do Flamengo nas competições que disputará é quase uma unanimidade. Ano passado fez sucesso com um bom time, mesmo com dificuldades nas reposições, pois havia um claro desnível técnico entre titulares e reservas em algumas posições. Sanado o problema, a expectativa é de mais sucesso em 2020. Analisando o novo elenco e comparando com adversários, o raciocínio é lógico, só que em futebol não é bem assim. Um clube pode ter um grande elenco e não formar um bom time. A fórmula mágica é transformar um elenco de craques em um bom grupo e com ele montar uma grande equipe. As diferenças são notadas internamente pelos profissionais da área, elenco é reunião dos jogadores, se torna grupo quando aceita as propostas do comando, comprometendo-se com as ideias, entendendo que só onze estarão em campo, mas que todos são importantes se capazes de aceitar as decisões do comando. Caberá ao técnico Jorge Jesus domar suas feras.