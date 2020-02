BRASIL, UM VIVEIRO DE CRAQUES

Os empresários internacionais descobriram no Brasil um manancial inesgotável, uma verdadeira "Serra Pelada", onde as "pepitas" brilham a cada peneirada. Esses torneios mirins são criados com a finalidade saudável de dar experiência e acostumar a meninada com o peso da camisa amarelinha, proporcionando aos observadores da Seleção principal o monitoramento e armazenamento de informações para possível uso futuro, como fazem agora Tite (foto) e seus auxiliares, acompanhando o Pré-Olímpico Sul-Americano. Só que, em paralelo, correm outros interesses e nem todos puros. Dos 23 jogadores dessa Seleção, oito já jogam no exterior. A criação de torneios Sub-20, Sub-17, Sub-15, na verdade, é um tipo de Feira de Negócios para expor nossos jovens a possíveis compradores no mercado internacional. E não duvido que em breve tenhamos Seleções Sub-10, Sub-5, Sub-3, com a meninada usando as paradas técnicas para tomar mamadeira e trocar as fraldas.

Treinar para quê, Jorge Jesus?

O técnico Jorge Jesus segue de bola cheia e trazendo novidades. Contrariando médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, técnicos, preparadores físicos e tudo que já foi feito no mundo, recebeu os jogadores do Flamengo vindos de férias e botou para jogar poucos dias depois, sem qualquer tipo de preparo. Certo ou errado, o Flamengo ganhou de virada do Resende — 3 a 1, na segunda-feira à noite, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Guanabara — e Jorge Jesus ganhou mais uma estrelinha ao adotar o famoso lema de Romário: treinar pra quê?

Pedaladas

O argentino Montillo, de 36 anos, que no Botafogo quase não jogou e chegou a se aposentar por um ano por causa de lesão, atuou pelo Universidad de Chile, que enfrentou o Internacional pela Libertadores.

A equipe do São Paulo empatou em 1 a 1 com os reservas do Novorizontino. O resultado foi ruim, mas Fernando Diniz gostou do desempenho. O ex-técnico do Flu continua amarrado aos seus conceitos.

Bola dentro

Pedro, ex-Fluminense e Fiorentina, estreou bem no Flamengo, na vitória sobre o Resende por 3 a 1. Fez gol, mostrou ambientação e se entendeu razoavelmente com os companheiros.

Bola fora

Flamengo x Athletico-PR pela Supercopa do Brasil, que reúne os campeões do Brasil e da Copa do Brasil, será dia 16, em Brasília, às 11h. Quem marca, não joga, fica no ar-condicionado.

