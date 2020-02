Fla-Flu como a galera gosta

Casa cheia, festa, sons, cores e muita alegria é o que esperamos do Fla-Flu de hoje à noite, quando conheceremos o primeiro finalista da Taça Guanabara. Com melhor aproveitamento segundo os quesitos para desempate previstos no regulamento, o Fluminense entra com vantagem no Maracanã - o empate elimina o Flamengo. Será um duelo entre a 'Maquininha Tricolor' e o milionário elenco rubro-negro, com Odair Hellmann e Jorge Jesus escalando o que têm de melhor. Concordo com Nenê, que alertou sobre o perigo de se apegar à vantagem, jogando atrás, dando espaços, como o Flamengo gosta. Um dos pontos altos será a presença das duas torcidas, sem aquela restrição de cota de 10% dos ingressos para os visitantes. A galera do Flamengo terá reservado o Setor Norte. O Sul será da torcida do Fluminense. Os setores Leste e Oeste serão mistos, de quem comprar primeiro. Sem transmissão de televisão, deveremos ter recorde nacional de público no ano.



NA PAUTA

A demissão de Alberto Valentim não aconteceu porque o Botafogo perdeu por 3 a 0 para o Fluminense e, sim, depois da goleada apenas para aproveitar o momento. O treinador teve a demissão programada antes mesmo de assumir. Quanto foi anunciado, Valentim já recebeu duro veto do ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, que se manifestou contra a contratação e ainda adiantou que em dezembro o mandariam embora. Só atrasou um pouco.

PEDALADAS

A inteira para o Fla-Flu no setor Maracanã Mais custa 195 e, a meia, R$ 130. No caso, a meia não corresponde à metade do pereço. O acréscimo atende ao 'serviço de bordo', os quitutes oferecidos.

Fred entra na reta final da operação 'Volta ao Ninho'.

Vice de Finanças do Flamengo, Wallim Vasconcellos entrega o cargo e deixa aviso de turbulência piscando.



BOLA DENTRO

O brasileiro Hulk, atuando na China, está entre os 20 jogadores de futebol mais bem pagos no mundo, faturando 24 milhões de euros anuais. Imagino quanto pagariam a Messi.

BOLA FORA

Não bastassem os maus resultados no futebol, política interna e protestos da torcida, a tempestade que desabou em São Paulo inundou as dependências do Tricolor paulista. Que fase!

