Flamengo: relaxamento ou cansaço

Depois de um início avassalador, com dois gols em oito minutos, chegando aos 3 a 0 aos 4 minutos do segundo tempo, o Flamengo foi pressionado pelo Fluminense e por pouco não foi eliminado. O argumento de que a equipe relaxou é falso, o que aconteceu foi o previsível. Cansou, cedendo espaços que o Fluminense aproveitou e fez quatro gols, dois corretamente anulados por impedimento, mas fez os gols, venceu o sistema defensivo rubro-negro com facilidade. Atribuo a queda à falta de condicionamento. O grupo saiu das férias para os jogos. Hoje, contra o Athletico-PR, jogando em Brasília, às 11h, pela Supercopa do Brasil, que Jesus elegeu como prioridade, veremos como a equipe se comportará. Não discuto com resultados e até agora tudo o que Jorge Jesus fez deu certo. Substituir etapas da pré-temporada por jogos oficiais pode ser mais um legado, novidade revolucionária para nós e para futebol no mundo.