Flamengo faz o Furacão virar brisa

O Flamengo meteu 3 a 0 no Athletico-PR descascando laranjas, jogando o necessário para assegurar a vitória sem ser ameaçado. O primeiro chute a gol do time paranaense só aconteceu no fim do primeiro tempo e, assim mesmo, para fora. Diego Alves foi para o intervalo com apenas uma defesa, e o Flamengo vencendo por 2 a 0. Se tivesse acelerado, o time carioca provavelmente teria dobrado o marcador e liquidado o jogo. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta fizeram os gols. O Furacão passa por reformulação, perdeu vários jogadores e o técnico Dorival Júnior deve ter percebido o tamanho do abacaxi que terá para descascar. O Flamengo, campeão dos campeões do Brasil, agora vai enfrentar o Independiente del Valle na altitude de 2.800 metros na cidade de Quito em busca do titulo de campeão dos campeões da América do Sul. O presidente Rodolfo Landim pensa em erguer um puxadinho para ampliar o salão de troféus na Gávea, que está ficando acanhado.

MÁQUINA

O Liverpool venceu o Norwich por 1 a 0 e manteve a liderança na Liga Inglesa com absurda vantagem de 25 pontos sobre o Manchester City, do Guardiola, ganhando 76 dos 78 pontos disputados. São 25 vitórias em 26 rodadas e com um dado curioso: 12 triunfos por um gol de diferença. A marca é histórica entre os grandes clubes das ligas europeias. Dá gosto de ver a equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp jogando afinada como uma orquestra de violinos.

PEDALADAS

O GreNal terminou com vitória do Grêmio por 1 a 0 dentro do Beira-Rio e com gol de Diego Souza, o terceiro dele em três jogos. A galera de azul fez a festa.

Corinthians e São Paulo se arrastaram num insosso 0 a 0. O jogo só não foi pior do que o árbitro Douglas das Flores.

O garoto Antony, revelação do São Paulo, vendido ao Ajax, da Holanda, por R$ 135 milhões.

BOLA DENTRO

Luxemburgo está animado com o novo gramado artificial do Allianz Parque. Ele garante que o tapete é tão semelhante ao natural, que já tem até quero-quero botando ovo.

BOLA FORA

O Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil, joga na quarta-feira na altitude de Quito pela Recopa, decide a Taça Guanabara sábado e a Recopa na Quarta de Cinzas. Loucura.

