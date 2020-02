Flamengo em outro patamar

O Flamengo ainda nem guardou a Supercopa do Brasil que conquistou goleando o Athletico-PR por 3 a 0, em Brasília, e já vai para outra disputa, desta vez a Recopa, em confronto entre os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo, hoje à noite, na cidade de Quito, no Equador, contra o Independiente del Valle será disputado em outro patamar. A capital equatoriana está a 2.850 metros acima do nível do mar. Jorge Jesus admite que será a sua primeira experiência na altitude e diz confiar na estrutura do clube para lhe dar respaldo. O problema é que não houve qualquer tipo de preparo. As reações aos efeitos da altitude são individuais. Algumas pessoas reagem melhor, mas, acima de 2 mil metros, todos sentem desconforto. Fora isso, o ar rarefeito interfere na velocidade da bola, dificulta nos passes, viradas de jogo, tempo de bola na contenção do jogo aéreo, principalmente para os goleiros. Vamos ver como se sairá o Supermengão.



ESTREIA

O técnico Paulo Autuori estreia hoje à noite, em Recife, no comando do elenco do Botafogo, enfrentando o Náutico pela Copa do Brasil. Autuori teve pouco tempo para trabalhar, implantar seus métodos, suas ideias, até mesmo conhecer melhor o elenco. Experiente, sabe que no Brasil é assim, um calendário insano que não privilegia a qualidade dos espetáculos. Vai para esse jogo, que é eliminatório, sabendo que não pode perder. Vida de treinador.

PEDALADAS

O Vasco joga pela Copa Sul-Americana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com a vantagem de ter vencido o Oriente Petrolero, no Rio, por 1 a 0. Na bagagem, leva um estoque de repelentes contra mosquitos. Sei não, mas, em matéria de dengue, acho que o Rio dá banho neles.

O locutor Jota Santiago deixou a Rádio Tupi e agora está emocionando nas ondas da Band News.

BOLA DENTRO

Jogadores do Fluminense aprovam e alguns até comemoram a provável volta de Fred. O cara deixou mesmo uma marca indelével no clube e no coração da galera.

BOLA FORA

Wagner Pires, ex-presidente do Cruzeiro, detonou Dedé. Disse que o zagueiro ganhou R$ 50 milhões sem jogar, recuperando-se de lesões, e que hoje não passaria num exame médico.

Galeria de Fotos O técnico Jorge Jesus comemora mais um título: o terceiro Alexandre Vidal / Flamengo Técnico do Flamengo, Jorge Jesus vai dirigir pela primeira vez um time na altitude Marcelo Cortes/Flamengo