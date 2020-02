Temporada sofrida na Série A

A falta de tempo para os trabalhos imprescindíveis na volta das férias dos jogadores leva as equipes da Série A a enfrentar dificuldades nos confrontos com adversários teoricamente inferiores, seja em que competição for. A superioridade técnica esbarra no melhor condicionamento dos adversários, provocando resultados inesperados e decepções. Corinthians, Fluminense e Atlético-MG, eliminados precocemente, são alguns dos exemplos. Botafogo, Vasco da Gama e Internacional, suando para permanecerem vivos em confrontos que normalmente venceriam sem dificuldades, trabalham no limite e sob tensão. Vale lembrar que este ano será intenso, não teremos paradas para a Copa América e quem não tiver elenco sofrerá as consequências da falta da pré-temporada, porque a exaustão e as lesões musculares dos jogadores, a impaciência dos torcedores e a pressão nos dirigentes, tirarão o sono dos treinadores.



ERRADO

A ausência da autoridade distorce os fatos e leva os clubes de futebol a pagar pelo malfeito dos outros. Se querem coibir as manifestações racistas ou homofóbicas nos estádios, que tratem de vigiar o comportamento dos frequentadores e punam os verdadeiros culpados. A manutenção da ordem pública é obrigação do Estado. Se um grupo de imbecis gritar ofensas racistas no Sambódromo, vão punir a escola, a Liesa e a prefeitura?

PEDALADAS

A Colômbia questiona a Fifa sobre a segurança nas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Catar marcadas para o Chile, onde protestos populares alcançaram os estádios.

Agências de viagem com pacotes para a Olimpíada do Japão estão sofrendo com cancelamentos em função do corona vírus. O Comitê Olímpico Internacional garante a manutenção do evento.

BOLA DENTRO

O Boavista fez o que pôde, foi valente, guerreiro e valorizou demais a vitória do Flamengo por 2 a 1 na decisão da Taça Guanabara. Mais um caneco na coleção rubro-negra.



BOLA FORA

O Corinthians perdeu para o modesto Água Santa por 2 a 1 no Paulistão. A torcida do Timão bota fumaça pelas orelhas e a batata do técnico Tiago Nunes já está assando.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia