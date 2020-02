Flamengo papa-taças

O Flamengo gostou e parece que se acostumou a levantar taças. O ano mal começou, o Carnaval nem acabou e o caminhão de entregas rápidas já descarregou dois troféus na Gávea: a Supercopa do Brasil, confronto entre campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, conquistada ao derrotar o Athletico-PR por 3 a 0, e a Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca, vencendo o Boavista no sábado por 2 a 1. O dono da transportadora já mandou lavar e reabastecer a carreta porque, na quarta-feira, saindo do Maracanã, teremos novo carreto para conduzir a Recopa Sul-Americana, que disputará com o Independiente del Valle, do Equador. O Flamengo vive uma fase iluminada, o técnico Jorge Jesus está no período fértil. Não cabe dentro dos próprios sapatos, tudo que faz dá certo, contrariando teorias, quebrando paradigmas, conseguindo façanhas inéditas na carreira e deixando a Nação Rubro-Negra em festa, com a autoestima lá nas alturas.