Mengão desfila de novo

A Recopa Sul-Americana será decidida esta noite no segundo confronto entre Flamengo e Independiente del Valle, do Equador. No primeiro jogo disputado semana passada na altitude da cidade de Quito houve empate: 2 a 2. A equipe equatoriana é esforçada, tem alguns jogadores de bom nível, mas, nas condições normais, não deve ser adversário capaz de eliminar o Flamengo na sua casa, diante da torcida. Pode acontecer, afinal as zebras existem para aprontar quando menos se espera, mas acho difícil. O Flamengo é superior e jogando com seriedade deverá se impor. O maior adversário continua sendo a maratona de jogos sem intervalos para trabalhos físicos e treinamentos técnicos. A equipe treina jogando, o que contraria os manuais. Pior será em caso de novo empate porque haverá prorrogação e, persistido a igualdade, decisão nos pênaltis, o que seria um duro castigo a mais para esse grupo que só falta ter que dormir nos estádios.

Bom senso com transportes

O Rio, que está entupido de turistas, viverá noite de festa com as comemorações da torcida da escola campeã do Carnaval — que será conhecida no fim da tarde — e dos mais de 60 mil rubro-negros que lotarão o Maracanã para a decisão da Recopa Sul-Americana, jogo que começará às 21h30 e que poderá se prolongar por 30 minutos em caso de empate. O bom senso pede que trens e metrô tenham seus horários adequados e que os tuneis não sejam fechados.

Pedaladas

Time não roda, torcida protesta e técnico Jesualdo Ferreira, balança no Santos. Batata portuguesa ao forno.

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana no Chile, virou obrigação para o Fluminense vencer o Moto Club esta noite no Castelão pela Copa do Brasil.



Movimento sempre crescente de sócios torcedores levará Vasco de volta ao Maracanã.

Bola dentro

Com prejuízos contabilizados nas contas dos dois lados. Flamengo e TV Globo já começam a movimentar seus "embaixadores" para encontrar os caminhos da paz.

Bola fora

As pessoas se confundem quando ouvem falar em regra para aplicação de cartões. O que há são recomendações da Comissão de Arbitragem, o que deve prevalecer é o critério do árbitro.

