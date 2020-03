Quem trava essa máquina?

A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, é mais rápida, com menos uma rodada, já que os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo em apenas cinco jogos. Se o Flamengo vencer o returno e somar o maior número de pontos na classificação geral da competição, a brincadeira acaba e o 'Mengão Papa-Taças' leva mais duas para casa numa só tacada. A Taça Rio e a de campeão estadual. Vasco, Fluminense e Botafogo são, teoricamente, capazes de impedir essa façanha, tirar esse trem dos trilhos, mas a tarefa não será fácil. A esperança é de que o técnico Jorge Jesus decida por trabalhar a parte física de alguns dos titulares desgastados pela falta da pré-temporada e use equipe alternativa, uma vez que, como campeão da Taça Guanabara, seu time tem presença garantida na final - nesse caso, dará tempo aos adversários para tentarem se organizar e evitar o atropelamento. Além do Flamengo estar num grande momento, seus rivais tropeçam nos próprios erros, aparentemente e sem força de reação.





LOUCURA

Paraná e Bahia de Feira de Santana fizeram um dos jogos mais incríveis entre tantos que tive oportunidade de assistir. Jogando em casa, o Paraná foi surpreendido por um Bahia corajoso, que botou 2 a 0 no placar. Jogo no final, torcedores paranistas furibundos, xingando técnico, jogadores e dirigentes de mãe para cima. Nos acréscimos, o improvável acontece.. O Paraná mete três gols e ganha o jogo. Jogadores de sem vergonha viraram heróis e o burro, gênio.





PEDALADAS

X A morte de Valdir Espinosa consternou o mundo da bola. Mais do que excelente profissional, Espinosa era uma pessoa especial.

X O técnico venezuelano Rafael Dudamel não durou dois meses no comando do Atlético MG. Eliminado na Copa do Brasil pelo Afogados, se afogou na panela.

X Nenê vem sendo o puxador do samba tricolor na temporada, sem desafinar.







BOLA DENTRO

Os clubes, por maioria absoluta, decidiram e a CBF homologou a proibição da venda de mando de campo no Campeonato Brasileiro. A decisão garante equilíbrio da competição.







BOLA FORA

Aos 32 anos, Dedé, um dos maiores zagueiros da sua geração, vive um drama, ameaçado pela possibilidade de nova cirurgia no joelho direito, problema que o atormenta desde 2014.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia

Galeria de Fotos O técnico Jorge Jesus no treino do Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo Jorge Jesus pode se dar ao luxo de poupar os titulares do Fla na Taça Rio Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia